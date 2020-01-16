Таможенники летали на арендованном самолете на отдых в Дубай? Ответ ГТС КР

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Ранее массмедиа сообщили, что высокопоставленные чиновники ГТС летали в Дубай на арендованном самолете вместе с семьями.

Пресс-служба Государственной таможенной службы КР опровергает сведения о том, что сотрудники ведомства арендовали небольшой самолет и летали на новогодние каникулы в Дубай (ОАЭ).

Соответствующая информация появилась в СМИ 14 января. Речь шла о 15 высокопоставленных должностных лицах, которые якобы летали из Алматы в Дубай вместе с семьями.

"Эта информация не соответствует действительности. Руководство ГТС встретило Новый год в Кыргызстане и никуда не выезжало", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что некоторые люди "просто хотят очернить деятельность таможенной службы необоснованными и непроверенными данными".

С 1 по 7 января в Кыргызстане были новогодние каникулы.

sputnik.kg