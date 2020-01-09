Абылгазиев: Ужасающие факты насилия над женщинами не останутся без внимания государства

Новости

"В стране должна сформироваться атмосфера категорического неприятия насилия над женщинами и детьми", - считает премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним одни из последних случаев насилия, которые взбудоражили кыргызстанцев. В новогоднюю ночь в Кочкорском районе от побоев мужа скончалась 36-летняя женщина. В Баткене молодую женщину избили до смерти, подозревается ее муж. Мужчина постоянно избивал двух сыновей. Жена подсудимого сообщила, что ее муж злоупотребляет алкоголем, часто бьет детей и ее.

"Семейное насилие – это трагедия для всего общества. Ужасающие факты насилия в отношении женщин не останутся без внимания государства. Учитывая, что указом президента Кыргызской Республики 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, правительство намерено усилить работу по защите прав и интересов женщин и детей", - сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



"За последние дни страну потрясли новости о фактах семейного насилия в Баткенской и Нарынской областях, приведших к гибели молодых женщин, матерей. Все они стали жертвами семейного насилия, а дети фактически остались сиротами. Их матери погибли от рук мужей, которые теперь понесут суровое наказание за совершенное преступление.

Последние трагические случаи красноречиво свидетельствуют о том, что проблема домашнего насилия сегодня актуальна как никогда. К сожалению, мы вынуждены признать, что женщины в нашей стране нередко терпят унижение и подвергаются насилию со стороны близких людей. В силу разных причин женщины терпят побои и издевательства, некоторые случаи семейного насилия заканчиваются трагедиями.

Это тревожный звонок для всего общества, ведь люди, проявляющие повышенную агрессию по отношению к своим близким, находятся среди нас.

Они воспринимают семейное насилие как привычное, устоявшееся явление, не являющееся противозаконным, не нарушающее права и свободы человека.

Семейное насилие - это преступление против личности и трагедия всего общества. К сожалению, проблема семейного насилия на протяжении многих лет остается латентной. Вместе с тем семейное насилие - это не частное дело одной семьи. Это правонарушение, и общество не должно закрывать глаза на жестокость. Для насильников нет и не будет оправдания. В стране должна быть создана атмосфера категорического неприятия насилия над женщинами и детьми. Каждый должен понимать, что мир и согласие в семье – это одна из важнейших жизненных ценностей, которой надо дорожить и беречь. Здоровые, счастливые женщины – это залог благополучия семьи, залог благополучия нации", - подчеркнул глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил активизировать работу по совершенствованию национального законодательства в части улучшения механизмов обеспечения защиты граждан от семейного насилия.

Вместе с тем поручено ускорить деятельность рабочей группы по изучению вопроса ужесточения наказания за семейное насилие и насилие над детьми. Эта работа, по словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, должна проводиться при тесном взаимодействии с представителями гражданского общества и международных организаций.

Премьер-министр поручил Министерству внутренних дел совместно с Министерством труда и социального развития и органами местного самоуправления усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам семейного насилия.

kaktus.media