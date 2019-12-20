Бабанов: Я достиг вершин в политике, поэтому попробую заняться другими делами

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Экс-лидер партии «Республика» также прокомментировал иски против СМИ и заявил, что верит в объективность Сооронбая Жээнбекова

На сегодняшнем внеочередном съезде партии «Республика» ее бывший лидер Омурбек Бабанов заявил общественности о том, что решил уйти из политики. В интервью Youtube-каналу «Media center» экс-кандидат в президенты объяснил, почему принял такое решение.

«Это мое решение. Все-таки прошло десять лет. Цель партий на политической арене - изменить жизнь к лучшему. Я трижды был депутатом в Жогорку Кенеше, был премьер-министром, кандидатом в президенты. На политической арене я воспользовался всеми возможностями. Народ сам сделал свой выбор. Я знаю итоги выборов. Я достиг вершин в этой политике, поэтому теперь попробую заняться другими делами», - сказал Бабанов.

Вместе с тем он прокомментировал ситуацию, сложившейся вокруг экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

«Это реакция президента относительно данной ситуации. Его помощница Толгонай озвучила его мнение, после чего, я думаю, произошли большие изменения. Верю в то, что президент одинаково относится ко всем средствам массовой информации. Думаю, что суд вынесет справедливое решение», - Омурбек Бабанов.

Напомним, что на съезде избрали нового лидера партии «Республика». Им стал депутат ЖК Мирлан Жеенчороев.

VESTI.KG