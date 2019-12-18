Турецкие СМИ: Кыргызстанских журналистов могут допросить по делу об убийстве Саймаити

Сообщается, что авторы расследования о вывозе 700 миллионов долларов из КР могли сообщить третьим лицам о местонахождении бизнесмена
Следственные органы Турции проверяют возможность участия кыргызстанских журналистов в убийстве китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает издание Sözcü.com со ссылкой на источники.
«Согласно достоверным источникам, журналисты поделились информацией о местонахождении и действиях покойного Саймаити с третьими лицами, которые не участвовали в журналистских исследованиях», - пишет издание.
Отмечается, что следственные органы могут допросить журналистов, которые занимались расследованием о коррупции на кыргызстанской таможне и вывозе из страны 700 миллионов долларов.
VESTI.KG
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