Турецкие СМИ: Кыргызстанских журналистов могут допросить по делу об убийстве Саймаити

12.12.2019 16:36 В Жогорку Кенеше прозвучало, что Атамбаев якобы призывал истребить ошских или отправить их на юг Заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше гласит, что генпрокуратура должна дать оценку действиям СМИ, которые содействовали преступлениям против власти

16.12.2019 12:59 Кыргызстан: грядут парламентские выборы В преддверии парламентских выборов 2020 года в Кыргызстане наблюдается непростая общественно-политическая ситуация.

13.12.2019 12:23 Выяснилось, что Равшан Жээнбеков не называл Алмазбека Атамбаева трусом. Депутат Шайназаров объяснил, что лишь передал слова коллеги.Экс-парламентарий не успел сам опровергнуть это. Его водворили в ИВС

13.12.2019 17:15 В Хабаровске бойцы ОМОНа жестоко избили пятерых кыргызстанцев Посольство КР в РФ направило ноту с требованием дать правовую оценку действиям правоохранителей