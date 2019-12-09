Хотите быть организованным? В WhatsApp добавили удобную функцию

Новая опция называется WhatsApp Reminders и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.
Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do запустили в мессенджере функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.
Новая опция называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.
Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.
Новинка вводится, чтобы пользователи могли быть организованными и успевали сделать больше, отмечается на сайте.
Недавно сообщалось, что в WhatsApp появится темная тема, которая поможет беречь зарядку смартфона.
sputnik.kg
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