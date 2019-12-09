Кого из судей наградил Сооронбай Жээнбеков — список

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Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию судебной системы Кыргызстана. Президент наградил ряд сотрудников, а также ветеранов этой сферы.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков наградил сотрудников судебной системы за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд, сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков подписал соответствующий указ. Согласно ему, судье Верховного суда Нургуль Сатыбалдиевой присвоено звание заслуженного юриста КР.

Почетными грамотами наградили:

Жанышбека Аширова — председателя Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Дилором Бекмухамедову — делопроизводителя отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда;

Таалайбека Даркимбаева — судью Межрайонного суда Иссык-Кульской области;

Бекболота Джаналиева — судью Октябрьского районного суда Бишкека.

Кроме этого, ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами президента. Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы Кыргызстана.



sputnik.kg