Кого из судей наградил Сооронбай Жээнбеков — список

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию судебной системы Кыргызстана. Президент наградил ряд сотрудников, а также ветеранов этой сферы.
Президент КР Сооронбай Жээнбеков наградил сотрудников судебной системы за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд, сообщает пресс-служба главы государства.
Жээнбеков подписал соответствующий указ. Согласно ему, судье Верховного суда Нургуль Сатыбалдиевой присвоено звание заслуженного юриста КР.
Почетными грамотами наградили:
Жанышбека Аширова — председателя Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
Дилором Бекмухамедову — делопроизводителя отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда;
Таалайбека Даркимбаева — судью Межрайонного суда Иссык-Кульской области;
Бекболота Джаналиева — судью Октябрьского районного суда Бишкека.
Кроме этого, ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами президента. Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы Кыргызстана.
sputnik.kg
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