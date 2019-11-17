Когда будет снег? Прогноз погоды по Кыргызстану до 22 ноября

Скоро в страну придет настоящая зима. Синоптики рассказали, когда на большей части территории выпадет снег и понизится температура.
Кыргызгидромет составил прогноз погоды по республике до 20 ноября и ориентировочный — на 21-22-е числа.
16 ноября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области ожидаются дождь и снег, на остальной территории без осадков. Днем осадков нигде не будет.
17 ноября осадки не прогнозируются.
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18 ноября в отдельных предгорных и горных районах Ошской и Баткенской областей выпадет снег, на остальной территории без осадков.
19 ноября осадков не будет.
20 ноября ночью в некоторых районах дождь, снег. Днем осадки вероятны на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей и в отдельных районах Иссык-Кульской области.
21-22 ноября сохранится неустойчивая погода: на большей части территории дождь, снег. Прогнозируется понижение температуры воздуха
sputnik.kg
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