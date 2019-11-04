Скончалась журналист Чынара Токонова. Ей было 37 лет

Токонова начала журналистскую деятельность в КТРК, после работала на других телеканалах и в организациях Кыргызстана
В Бишкеке умерла известный журналист Чынара Токонова. Информацию подтвердили ее близкие.
Чынаре Токоновой было 37 лет. Она ушла из жизни в больнице, не пережив второго инсульта.
Токонова работала в Общественной телерадиокорпорации с 2000 года. Начинала журналистскую деятельность на радио КТРК "Жаш толкун". Кроме этого, трудилась на телеканале НТС, радио "Санжыра", в институте "Булан" и на "5-канале".
Коллектив информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан выражает соболезнования родным и близким коллеги.
sputnik.kg
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