Лидеры семи стран Азии не прилетели на саммит с США — Трамп обратился к ним

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В качестве главы делегации Вашингтона прибыл советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Лидеры семи из десяти государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не прибыли на саммит АСЕАН-США, пишет РИА Новости.

На этом мероприятии представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в США для отдельного "особого саммита". Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходившие 2–4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. В качестве главы делегации Вашингтона прибыл советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



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По словам региональных наблюдателей, это нетипичное и редкое для США понижение уровня представительства на мероприятиях АСЕАН. На саммит явились только три лидера: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса.

Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представлены министрами иностранных дел.

В соседнем с мероприятиями АСЕАН зале проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный США вместе с Деловым советом АСЕАН-США и торговой палатой Штатов. Главой американской делегации на форуме выступает министр торговли Уилбур Росс, с гордостью заявивший на открытии, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.





sputnik.kg