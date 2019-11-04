Лидеры семи стран Азии не прилетели на саммит с США — Трамп обратился к ним

В качестве главы делегации Вашингтона прибыл советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Лидеры семи из десяти государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не прибыли на саммит АСЕАН-США, пишет РИА Новости.
На этом мероприятии представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в США для отдельного "особого саммита". Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходившие 2–4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. В качестве главы делегации Вашингтона прибыл советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией
По словам региональных наблюдателей, это нетипичное и редкое для США понижение уровня представительства на мероприятиях АСЕАН. На саммит явились только три лидера: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса.
Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представлены министрами иностранных дел.
В соседнем с мероприятиями АСЕАН зале проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный США вместе с Деловым советом АСЕАН-США и торговой палатой Штатов. Главой американской делегации на форуме выступает министр торговли Уилбур Росс, с гордостью заявивший на открытии, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!