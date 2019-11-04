Кубат Оторбаев: Закрытие «Апреля» - технический вопрос. Сюда пытаются приплести политику

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Глава ОсОО «Цифровые технологии» прокомментировал заявление Дмитрия Ложникова

Бывший омбудсмен КР, а ныне директор ОсОО «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев, комментируя заявление Дмитрия Ложникова о причастности экс-акыйкатчы к закрытию телеканала «Апрель», заверил Vesti.kg, что данный вопрос не связан с политикой. По его словам, это лишь технический вопрос.

- В ОсОО «Цифровые технологии» входят 25 каналов, - отметил Оторбаев. - Меня назначили исполнительным директором данного учреждения. Когда наложили арест на телеканал «Апрель», мы спрашивали у Дмитрия Ложникова, могут ли они выходить в эфир. Просили предоставить соответствующее решение суда. С такой просьбой я обратился к нему два-три раза. Но Ложников так и не предоставил решение суда. После чего я обратился в силовые структуры. С Военной прокуратуры пришел ответ, что «Апрель» не может выходить в эфир. Часть ОсОО «Цифровые технологии» тоже находится под арестом.

Кубат Оторбаев отметил, что это лишь технический вопрос, а Дмитрий Ложников «пытается приплести сюда политику».

Поясним, накануне глава телеканала «Апрель» написал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что к закрытию канала причастен бывший акыйкатчы КР, директор ОсОО «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев. По словам Ложникова, Оторбаев самостоятельно принял такое решение. Вместе с тем он отметил, что глава «Цифровых технологий» привлек в эту историю Военную прокуратуру, сотрудники которой не знают ничего о происходящем.

VESTI.KG

