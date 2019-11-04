Молодые таланты: Школьница из Таласа выступает на тоях.

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Элнура Масалбекова из Таласа на протяжении 10 лет занимается танцами. В комментарии Turmush 16-летняя школьница поделилась своими увлечениями.

Родилась Элнура 2 января 2003 года в городе Талас. Учится в 11 классе средней школы №2.

«Занимаюсь танцами и рисованием. Увидев мои способности, мама в 1 классе отвела меня в музыкальную школу им.А.Огомбаева. Окончила музыкальную школу с отличием в 7 классе. Уроки танцев преподавали Гулзат Сагынбековна и Лариса Жапаровна. Было много интересных случаев.

Помню, один раз мы придумали собственную хореографию. Должны были танцевать мальчики и девочки. Высоких девочек мы переодевали в мальчиков, одевая им калпаки. Так и выступили 20-мая в «Манас-Ордо». Зрители не могли понять, мальчики с нами танцуют или нет (смеется)?! После окончания музыкальной школы перестала часто танцевать. Только в 11 классе начала выступать на различных торжествах, тоях», - говорит Элнура.

Элнура является членом команды «Шоу - балет Адем».

«Нас в группе 4 девочки. Пока не участвовали в конкурсах. На один той готовим 2-3 танца. За танец оплачивают 1000 сомов, делим на всех», - поделилась она.

Также Э.Масалбекова с четырех лет интересуется рисованием.

«В будущем хочу поступить на дизайнера. Еще хочу стать моделью. Сейчас на заказ делаю открытки с красивым оформлением. В основном заказы поступают на праздничные дни. Они стоят от 50 сомов», - отметила школьница.

Turmush.kg