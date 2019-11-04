Cкончался экс-заместитель главы Минсельхоза

На Иссык-Куле в ДТП скончался экс-заместитель главы Минсельхоза
В Иссык-Кульской области в дорожно-транспортном происшествии погиб экс-заместитель министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Баялин Байтемиров.
Информацию подтвердили в УОБДД.
Согласно данным, ДТП произошло 1 ноября примерно в 19:00 на 79 км автодороги Балыкчы — Ананьево—Каракол, между селами Комсомол и Бостери.
За рулем автомобиля марки «Хендай Соляри» находился С.М. В дороге внезапно появилась лошадь, которую он сбил. В результате ДТП больницу был доставлен пассажир Б.Байтемиров, который позже скончался.
Б.Байтемиров в последние годы руководил птицефабрикой «Шумкар» в селе Сары Камыш. Родился в 1958 году. У него остались жена и 2 дочери.
Turmush.kg
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