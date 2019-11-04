В Кыргызстане гаишники начали использовать спецприборы для измерения тонировки

ГУОБДД напоминает, что передние стекла авто по закону можно затемнить на 70 процентов
В Кыргызстане сотрудники ГУОБДД МВД получили приборы для измерения уровня светопропускания тонированных стекол авто.
Как рассказали Vesti.kg в пресс-службе ведомства, приборы получили милиционеры по всей республике.
- Ранее был объявлен тендер на закупку данных аппаратов, по итогу конкурса первым этапом из России привезли первую партию, - проинформировали там. - Позже еще доставят. Их хватит на всех сотрудников.
Приборы «тоник» гаишники начали использовать в работе с 22 октября текущего года.
- По закону передние боковые и лобовое стекло автотранспорта можно затемнить до 70 процентов, - напомнили в милиции. - Штраф за незаконное тонирование составляет 5500 сом.Если уровень светопропускания превышает допустимую норму, то авто доставляется на штрафстоянку.
VESTI.KG
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