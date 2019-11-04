Генпрокуратура выявила нарушения со стороны должностных лиц Минздрава

В адрес министра здравоохранения внесено представление об устранении нарушений
Ответственными лицами Министерства здравоохранения КР при проведении процедур сбора и приема документов для получения лицензии на право занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью систематически нарушались требования ст.2-1 Закона “О защите прав предпринимателей”, где указано, что одним из основных принципов, обеспечивающим условия осуществления предпринимательской деятельности, является недопущение установления и истребования документов для выдачи лицензий, касающихся предпринимательской деятельности, не установленных законодательством Кыргызской Республики. Это установила прокурорская проверка.
Так, в течении 2019 года ответственными работниками МЗ КР необоснованно истребовались документы, не предусмотренные в соответствующих приказах МЗ КР и Временном положении о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике, утвержденном постановлением правительства.
Таким образом, на основании несуществующих требований (копии приказов о приеме на работу фармацевта, приказа о штатном расписании, фотографий медицинских объектов и т.д.) было отказано в получении лицензии отдельным предпринимателям (9 ИП) и обществам с ограниченной ответственностью (15 объектов).
31 октября 2019 года по итогам проверки Генеральной прокуратурой в адрес министра здравоохранения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.
VESTI.KG
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