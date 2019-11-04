В Бишкеке состоялось официальное открытие «Умут-2020

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В качестве гостей были приглашены правозащитники, общественные деятели и журналисты

Экс-депутат Ширин Айтматова официально открыла народное движение «Умут-2020».



Мероприятие состоялось в центре города. В качестве гостей экс-депутат пригласила известных правозащитников, общественных деятелей, журналистов. В числе ее гостей оказались Адиль Турдукулов, Асия Сасыкбаева, Динара Ошурахунова и другие.



В интервью Vesti.kg Ширин Чингизовна рассказала, что устроила мероприятие для того, чтобы показать людям, кто принимает участие в ее движении.



- Все думают, что за нами кто-то стоит и спонсирует нас, - посетовала она. - Однако это не так, мы сами все делаем. И деньги на наши ролики и материалы собираем сами. Порой приходилось скидываться по 500 сомов, чтобы снять ролик. Да по ним ведь видно, что они сняты непрофессионально.



Вместе с тем Айтматова отметила, что надеется своим движением хоть немного изменить политическую ситуацию в стране.



- Я хочу донести до людей, что не стоит продавать свои голоса, - сказала она. - И, несмотря на то что я не верю в честные выборы, мы будем делать все, что в наших силах.



Между тем член СДПК Адиль Турдукулов заметил, что подобные инициативы полезны для политической ситуации.



- Я полагаю, что правильно создавать такие движения, - заявил он в беседе с Vesti.kg. - Правда, было бы лучше, чтобы такие проекты были более долгосрочными и постоянными, так от них будет больше пользы.

vesti.kg