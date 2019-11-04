Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека. Допрос Жанторо Сатыбалдиева

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Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека. Допрос Жанторо Сатыбалдиева

Сегодня, 4 ноября, в Свердловском районном суде Бишкека проходит заседание по делу о модернизации ТЭЦ. На данный момент проходит допрос подозреваемых. Ранее допрашивался бывший премьер-министр Сапар Исаков. Его допрос шел в течение двух дней.

Следующим в очереди был экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Но из-за плохого самочувствия 31 октября допрос отложили. Врачи ему не рекомендовали проходить процедуру допроса.

Напомним, что на скамье подсудимых находятся восемь бывших чиновников и топ-менеджеров энергосектора. Свою вину в заключении невыгодного контракта и в коррупции они не признают. 7 человек находятся в СИЗО ГКНБ, а Ольга Лаврова - бывший министр финансов КР под домашним арестом.



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