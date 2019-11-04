Трамп призвал раскрыть личность информатора по «украинскому делу»

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Трамп призвал раскрыть личность информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп призвал раскрыть личность сотрудника спецслужб, жалоба которого на содержание июльского телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стала одним из оснований для начала в конгрессе США расследования о возможности применить к президенту Трампу процедуру импичмента.



Общаясь с журналистами в воскресенье, 3 ноября, Трамп заявил, что анонимный информатор является «человеком [бывшего директора ЦРУ Джона] Бреннана, человеком [бывшего президента Барака] Обамы, ненавидящим Трампа» и что его сообщение содержало не соответствующую действительности информацию.

О том, что информатор должен раскрыть свою личность, Трамп ранее в воскресенье написал в Twitter’e. При этом он написал о нем в мужском роде, хотя ранее оговаривался, что информатор может быть и женщиной.

Президент Трамп и ранее утверждал, что информатор, а вслед за ним и демократы в палате представителей исказили смысл его телефонного разговора с Зеленским, заявляя, что Трамп требовал от украинского президента расследовать деятельность сына своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи США Украине.

Трамп утверждает, что не говорил о таком обмене, а лишь о необходимости расследования коррупции. В расшифровке разговора, которая была опубликована Белым домом, о замороженной помощи речь не идёт. Ряд чиновников, которые выступали на закрытых слушаниях в палате представителей, однако, высказали предположения, что она действительно была заморожена, чтобы заставить Украину выполнить условия Трампа.

В воскресенье же стало известно, что адвокат информатора заявил о его готовности ответить на вопросы республиканцев – однопартийцев Трампа – в конгрессе. Адвокат, однако, заявил, что личность информатора по соображениям безопасности раскрывать не следует.

azattyk.kg