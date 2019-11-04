Многие iPhone начнут сегодня работать со сбоями — как это исправить В МИРЕ

Новости

Многие iPhone начнут сегодня работать со сбоями — как это исправить

В МИРЕ



Многие iPhone могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру. Сбои начались в 6:00 по бишкекскому времени.



Начиная с 4 ноября владельцы старых iPhone и iPad станут испытывать трудности с системой определения местонахождения, если не установят новейшее программное обеспечение (ПО).

Сайт корпорации Apple уточняет, что речь о моделях, выпущенных до 2012 года.

Это связано с проблемой переноса времени GPS, которая 6 апреля этого года начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS. Влияние переноса времени на гаджеты Apple началось в 6:00 по бишкекскому времени.



Рабочий на фоне логотипа компании Apple.

В частности, пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, поскольку все эти возможности зависят от даты и времени.

Пользователи iPhone 5, не обновившие ПО до 3 ноября, должны будут создать резервную копию данных. Ее необходимо восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows, поскольку беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud работать не будут



https://ru.sputnik.kg