Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев встретился со своим таджикским коллегой в Исфаре
Состоялась рабочая встреча представителей спецслужб и пограничников КР и РТ
Накануне в городе Исфара Согдийской области Республики Таджикистан состоялась рабочая встреча представителей специальных служб и пограничных ведомств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.
Делегацию Кыргызтана возглавил председатель ГКНБ КР Орозбек Опумбаев, Республики Таджикистан - председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов.
Основной темой встречи стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Также обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма.
Стороны пришли к согласию о необходимости укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности на границе двух стран и совместной борьбе с подрывной деятельностью религиозно-экстремистских и международных террористических организаций.
Решено оказать содействие в обеспечении условий для плодотворной работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республикии и Республики Таджикистан.
По всем обсуждаемым вопросам стороны пришли к обоюдному согласию и взаимопониманию.
Vesti.kg
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