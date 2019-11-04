Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев встретился со своим таджикским коллегой в Исфаре

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Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев встретился со своим таджикским коллегой в Исфаре

Состоялась рабочая встреча представителей спецслужб и пограничников КР и РТ



Накануне в городе Исфара Согдийской области Республики Таджикистан состоялась рабочая встреча представителей специальных служб и пограничных ведомств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.



Делегацию Кыргызтана возглавил председатель ГКНБ КР Орозбек Опумбаев, Республики Таджикистан - председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов.



Основной темой встречи стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Также обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма.



Стороны пришли к согласию о необходимости укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности на границе двух стран и совместной борьбе с подрывной деятельностью религиозно-экстремистских и международных террористических организаций.



Решено оказать содействие в обеспечении условий для плодотворной работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республикии и Республики Таджикистан.



По всем обсуждаемым вопросам стороны пришли к обоюдному согласию и взаимопониманию.



Vesti.kg