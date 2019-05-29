Реклама на главной 3 - Яндекс

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Мнение эксперта
А.Мамасалиев: Абылгазиев не является локомотивом какой-то политики, скорее он сам является его пассажиром
Т.Акун: Без всякого сомнения, Атамбаев использовал Атаханова, чтобы в случае чего сделать его крайним...
О чем пишут в СМИ
Цитата
С.Абдрахманов: Здесь нет рейдерства, если внутри партии вышли партийцы, которые более пятнадцати-двадцати лет верой и правдой прослужили партии, и скинули этого узурпировавшего, зазнавшегося мультимиллионера
А.Сартбаев: "Текебаев хочет вывести вперед Мадумарова и ближе к весне слепить из него "модератора" бузотеров и новых мародеров"
А.Каримов: Атамбаев столкнулся с трудностями при составлении списка. Даже если Атамбаев приложит все усилия, составит список, у партии нет будущего...
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