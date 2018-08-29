Почему власти тепло относятся к Конгантиевым?

Пустует место председателя Бишкекского городского кенеша с тех пор, как Алмаз Кененбаев совершил прыжок на должность заместителя руководителя аппарата президента.
Пустует место председателя Бишкекского городского кенеша с тех пор, как Алмаз Кененбаев совершил прыжок на должность заместителя руководителя аппарата президента. Городской кенеш не знает, кого избрать на пост председателя, оглядывается в сторону власти. Это мы к тому, что влиятельные фигуры со стороны власти поставили подножку Жумабеку Салымбекову, который вроде бы должен был стать председателем, продвигая на эту должность Кубанычбека Конгантиева, сына генпрокурора времен Бакиева Камбаралы Конгантиева. Из-за этого между депутатами городского кенеша возникли разногласия, некоторые настроены против: «Если изберем Конгантиева, то мы точно станем псами». Вот такая непростая ситуация. Общественность обеспокоена – не будут ли управлять Бишкеком кадры Бакиева?..
Источник: газета «Фабула пресс» №53 от 28.08.2018 / стр. 3, gezitter. org
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