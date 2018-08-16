Атамбаева пытаются выгнать из СДПК. Опять

Партийный форум "СДПК - без Атамбаева" пройдет теперь уже в Панфиловском районе
"Завтра, 16-го августа, в 11:00 в Панфиловском районе, в Каптал арыкском айылном клубе будет проводиться очередная районная конференция первичной партийной организации СДПК. Темой которой является "СДПК - без Атамбаева". Приглашаем все имеющие СМИ на территории Кыргызской Республики. Напомним, что: такого рода конференция проводилась раннее, в Московском и Сокулукском районе", - пришло сообщение на один из аккаунтов VB.KG в социальных сетях.
К слову, все предыдущие "конференции", которые пытались изгнать экс-президента Алмазбека Атамбаева, закончились ничем. Более того, сама партия утверждает, что к СДПК эти конференции не имеют никакого отношения - проводятся "уволенными" членами, по уставу не зарегистрированы, и значит, нелегитимны.
Неизвестно, знают ли в аппарате СПДК о планирующемся уже сегодня сборе. На сайте партии только отчеты о проведенных депутатами-парламентариями встречах с избирателями.
URL: https://www.vb.kg/372828
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