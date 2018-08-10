Вора и члена ОПГ задержали в Нарынской области

03.08.2018 17:09 Токтайым Уметалиева: Сегодня выборы мэра г. Бишкек оказались на грани срыва. Выбирать не из кого Бишкек, "Саясат. kg". Т. Уметалиева: И это не первый случай!

08.08.2018 09:03 Феликс Кулов: «Осенью должно сформироваться новое правительство» Бывший депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов сказал о необходимости формирования нового правительства. Об этом он сообщил 6 августа журналистам.

06.08.2018 11:47 Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики, передает «Интерфакс».

08.08.2018 17:21 Выборы мэра: активисты бросили чучела с названиями фракций в мусорную урну В Бишкеке гражданские активисты бросили чучела с названиями фракций в мусорную урну. Они пошли на такой шаг, выразив протест тому, что на должность мэра города Бишкека был избран Азиз Суракматов.