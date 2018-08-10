Вора и члена ОПГ задержали в Нарынской области

Мужчина украл из коттеджа на Иссык-Куле 400 долларов и два планшета
Подозреваемого в краже денег и двух планшетов на общую сумму 900 долларов задержали на Иссык-Куле. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Недавно в ОВД Иссык-Кульского района обратилась женщина. По ее словам, неизвестные лица похитили из коттеджа в одном из пансионатов на берегу Иссык-Куля 400 долларов и два планшета. Общая сумма ущерба составила 900 долларов.
Факт зарегистрировали в ОВД Иссык-Кульского района и возбудили уголовное дело по статье 164 «Кража» УК КР.
Позже сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Бишкека задержали на территории Нарынской области некоего Ж.Ж.,1982 года рождения. Мужчина состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР как активный член ОПГ.
Подозреваемого водворили в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Ведется следствие.
Пресс-служба ГУВД Бишкека
Vesti. KG
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