Массовое избиение китайских работниц попало на видео

Издание утверждает, что работницы компании Nanchang Jinhuayuan Meiye наказывают друг друга в попытке сохранить рабочее место.
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники китайской косметической компании бьют друг друга по лицу за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам. На это обратило внимание издание The Sun.
Издание утверждает, что работницы компании Nanchang Jinhuayuan Meiye наказывают друг друга в попытке сохранить рабочее место.
Процедура проходит во время торжественного вечера, приуроченного к концу года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться.
Сотрудник компании утверждал, что подобная процедура способствует поднятию боевого духа.
Источник - Lenta.ru
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