Депутат пояснил, почему закон по кыргызско-узбекской границе рассматривается в парламенте за закрытыми дверями

Депутат фракции СДПК Анвар Артыков сказал, что в обсуждении законопроекта по кыргызско-узбекской границе нет никакого секрета.
Депутат фракции СДПК Анвар Артыков сказал, что в обсуждении законопроекта по кыргызско-узбекской границе нет никакого секрета. Об этом он заявил порталу SUPER.KG сегодня, 26 сентября.
"Этот законопроект должен проходить закрыто, так как касается отношений между двумя государствами. Ведь во время обсуждения могут высказываться различные слова. Отдельные не понимают и высказываются некорректно. Чтобы неуточненные слова не просочились наружу, проходит закрыто. Подобные слова могут причинить ущерб двусторонним отношениям. Необходимо обнародовать только после достижения четкого результата", - сказал депутат.
Напомним, указанный законопроект был рассмотрен сегодня за закрытыми дверями в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности и одобрен во втором чтении. До этого этот вопрос в первом чтении был рассмотрен на пленарном заседании и в комитетах парламента.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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