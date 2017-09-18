В Таласской области подожгли баннер кандидата Сооронбая Жээнбекова

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Об этом «Азаттыку» сообщил руководитель штаба кандидата в Таласе Мирлан Эсенкулов.

Как стало известно, в Манасском районе неизвестные подожгли один баннер, а еще два порвали.

Испорченные баннеры обнаружили утром 17 сентября. Эсенкулов подозревает в этом конкурентов Жээнбекова, но имена не называет.

В штабе кандидата сообщили, что соответствующие органы проинформированы о происшествии.

В начале недели Генеральная прокуратура провела расследования фактов демонтажа баннеров кандидата Омурбека Бабанова в Кочкорке.

14 сентября глава села Кара-Дарыя Сузакского района дал показания в прокуратуре по поводу снятия баннеров лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

Азаттык

