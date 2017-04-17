Южная Корея и США пригрозили КНДР "мощными карательными мерами"

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"Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — заявил Хван Гё Ан.



Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций", заявил временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом.



СМИ узнали о возможных шагах Сеула и Пекина в случае новых пусков Пхеньяна

"Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", — приводит слова Хвана информационное агентство Рёнхап.

По его данным, премьер также сообщил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.



"Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — заявил Хван Гё Ан.



В свою очередь Майк Пенс призвал международное сообщество присоединиться к требованиям о сворачивании ядерной и ракетной программ КНДР и выразил обеспокоенность позицией Пекина по THAAD. В южнокорейских СМИ ранее появились сообщения о том, что в знак протеста против размещения противоракет китайцы бойкотируют южнокорейские товары и отказываются от туров в эту страну.



Противостояние США и КНДР в последнее время обострилось до угроз применения силы. После того как Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии, они внезапно перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". СМИ не исключали возможности удара против Северной Кореи. В ответ на действия Вашингтона в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам в Южной Корее, Японии и на основной территории Соединенных Штатов, а также по президентскому дворцу в Сеуле. Позже американские СМИ сообщили, что Белый дом решил использовать политику "максимального давления" на КНДР в надежде вернуться к переговорам по ядерному арсеналу.



Вашингтон и Сеул в 2016 году договорились развернуть в Южной Корее систему THAAD под предлогом угроз со стороны северокорейских ракет. Как сообщало агентство Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальной информации об этом не было. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет не превышает 200 километров.



Планы США и Кореи вызвали беспокойство России и Китая, которые видят в развертывании системы ПРО шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала. В Москве подчеркнули, что действия Вашингтона ведут к обострению ситуации в регионе.



РИА Новости