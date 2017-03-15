Какая ответственность предусматривается в странах мира за распространение сплетен о главе государства, за попытку опорочить его имя посредством социальных сетей и СМИ?

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В демократической Польше оскорбление президента влечет тюремный срок в 3 года.





Человек отличается от других живых существ на земле своим разумом, умением размышлять. Если бы у человека не было таких отличий, то он пополнил бы ряды самых свирепых хищников земли. У человека есть разум. В этом его основная сила. В зависимости от уровня знаний человек может различать черное от белого, правду от вымысла. Образование и наука подпитывают разум. Появляется некий интеллектуальный уровень. Короче говоря, человек отличается от других живых существ благодаря разуму.

Но еще с давних времен временами человек использует свой разум для неразумных действий, руководствуясь узкими интересами. Именно поэтому возникали жестокие войны, на что не решились бы даже хищники. Невозможно посчитать, сколько в мире произошло войн из-за борьбы за власть и богатство.

В мире, где человек стремится только к тому, чтобы что-то забрать, получить власть и богатство, во многих странах мира усиливается взаимная клевета оппонентов, распространение сплетен. Особенно такое явление усиливается сегодня, в эпоху развитых компьютерных технологий. По сравнению с другими странами мира, Кыргызстан не отстает, а даже опережает в этом. В социальных сетях, в некоторых СМИ открыто публикуется информация, порочащая честь и достоинство главы государства. Все это они завуалировали под свободой слова. Но разумный человек должен понимать, что свобода слова не означает нести чепуху. Необходимо отстаивать честь и свободу каждого человека. А защита чести и достоинства главы государства играет важную роль в отстаивании чести и достоинства страны.

Начнем с соседей

Рассмотрим, какие наказания предусмотрены в других странах. Для начала приведем конкретные факты. Мировой судья Железнодорожного района города Новосибирска в России (по мелким делам, дореволюционный судья) выписал штраф в 50 тысяч рублей за создание фейкового аккаунта в социальных сетях, где использовалась фотография женщины, которая была знакома со злоумышленником. Он же написал заявление на страничке о том, что она оказывает интимные услуги, а также разместил фотографии несовершеннолетней дочери этой женщины. Злоумышленнику пригрозили, что в следующий раз его ждет более суровое наказание за аналогичные действия.

В соседнем Казахстане, в городе Костанай 32-летний менеджер турагентства обратился в суд, заявив, что одна женщина опорочила его честь в социальной сети "Одноклассники". Точнее женщина разместила фотографию менеджера на сайте "Одноклассника" и призвала жителей Костаная не доверять ему. По итогам судебных разбирательств Костанайский суд №2 привлек к ответственности женщину, разместившую недостоверную информацию в "Одноклассниках", лишив свободы сроком на год, признав виновной по разделу 2 статьи 130 уголовного кодекса Казахстана.

Мировой судья Ленинского района города Омска привлек к ответственности 31-летнего местного жителя Михаила Матвиенко, который поставил под сомнение честь и достоинство американской певицы и актрисы Кэти Пэрри. Такое неординарное судебное разбирательство началось после официального обращения гражданина США Кэтрин Элизабет Хадсон, поступившее в Ленинскую районную прокуратуру. В обращении она сообщила, что житель Омска поставил под сомнение ее честь и достоинство. Точнее, житель Омска Матвиенко хотел незаконно и корыстно использовать имя Кэтрин в публикации книг.

Какие меры предусмотрены за необоснованную критику в сторону власти и за попытку опорочить честь и достоинство представителей власти?

И на этот раз мы поговорим о ситуации в других странах мира. В данное время во многих странах мира критике подвергаются власти и представители власти. К сожалению, по сравнению с недостатками и ошибками власти, чаще критикуются представители власти, ставится под сомнение их человеческое достоинство. Особенно в Кыргызстане это явление встречается часто. Во многих странах желание опорочить представителя власти является преступлением. Кроме того, преступлением считаются негативные высказывания о главе государства, о стране, ее символах.

Согласно уголовному кодексу России, личностные оскорбления представителей власти, связанные с выполнением их служебных обязанностей влекут за собой наказание. Законы многих стран, например Германии, запрещают ставить под сомнение честь и достоинство президента и других государственных служащих.

Во многих странах законы об оскорблении представителей власти остаются спорными. С одной стороны человек должен иметь право на критику власти. С другой стороны государствообразующие органы должны быть защищены от тех, кто заинтересован в том, чтобы опорочить их репутацию. Другими словами, органы власти должны быть защищены от эмоциональных, личностных высказываний, которые противоречат объективной и конструктивной критике.

Какая ответственность за критику власти предусмотрена в постсоветских странах?

Статья 319 уголовного кодекса России называется "Оскорбление представителя власти". Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Но на практике это используется при оскорблении полицейских или при неуважительном отношении к суду. Поэтому власть защищается от оскорбительных высказываний статьей о ложном доносе. Стороны и организации, у которых пострадала честь, пишут заявление о необходимости возбуждения уголовного дела.

В Белоруссии оскорбление президента предусматривает штраф или лишение свободы сроком на 2 года. А если есть судимость, то срок лишения свободы может вырасти до 3 лет. Такая же мера применяется в отношении тех, кто оскорбил других представителей власти.

В Азербайджане за оскорбление главы государства предусматриваются исправительные работы сроком на два года.

Как в странах Европы?

В законах Германии есть несколько статей, касающиеся оскорбления представителей и институтов власти. Во-первых, за оскорбление федерального президента предусматривается лишение свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. За оскорбление государства и его символов предусматривается штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. Эта же статья считает преступными заявления о том, что ФРГ является недемократичным или неправовым государством. Если поставить под сомнение конституционные органы страны, можно лишиться свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В Германии незаконным является и публичное оскорбление лидеров других стран.

В Венесуэле серьезное оскорбление главы государства ведет к тюремному заключению от 6 месяцев до 30 месяцев. За несерьезные оскорбления предусмотрено лишение свободы от 3 до 15 месяцев.

В Италии считается нарушением закона публичное оскорбление лидеров других стран.

В Кубе считается незаконным любое неуважительное отношение к представителям власти. А за оскорбление президента сажают в тюрьму сроком на 3 года.

В демократической Польше оскорбление президента влечет тюремный срок в 3 года. Такая же мера применяется в отношении лидеров других стран, прибывших в Польшу с визитом. Например, в 2005 году в Польше арестовали 28 человек за критику в сторону президента В.Путина.

О ситуации в странах, где правят короли

В 2007 году в Испании оштрафовали двух карикатуристов, оскорбивших королевскую семью. По 3000 евро за каждую карикатуру. В 2016 году лишили свободы сроком на год жителя города Бильбао, который в Твиттере оставил призыв к террористическому акту - убить младшую сестру короля. Возможно его ждало бы более суровое наказание, но чуть ранее младшая сестра короля Инфанта Кристина была лишена титула из-за коррупции.

В Бахрейне за оскорбление короля предусмотрен штраф или тюрьма, сроком от 1 года до 7 лет.

В последние годы и в Иордании применялось наказание за оскорбление короля. Один из критиков короля отсидел за решеткой 6 месяцев в 2013-2014 гг.

Как в США, считающихся "отцом демократии"?

В декабре 2016 года журналист американского издания "Politico" Юлий Иоффе был отстранен от работы за статью "Трамп имел сексуальную связь со своей дочерью". В январе 2017 года сценарист комедийного телешоу "Saturday Night" Кэти Рич была отстранена от работы за оскорбление сына Дональда Трампа. Она написала: "Младший сын президента Бэррон Трамп стреляет в школьников, поэтому теперь будет учиться на дому".

Кроме того, предусмотрена законная ответственность за оскорбление главы государства в Дании, Иране, Кувейте, Ливане, Малайзии, Марокко, Нидерландах, Норвегии, Таиланде, Турции, Швейцарии. Если учесть, что понятие демократия к нам пришло из Запада, то стоит отметить, что там предусмотрена ответственность за оскорбление главы государства. Конечно, это не является притеснением свободы слова или демократии. У нас, в Кыргызстане, с важным видом ходят те, кто критикуют главу государства, оскорбляют его. Где же больше свободы слова? Во-вторых, уважающий свою страну человек должен уважать и главу государства. Этому нам следовало бы научиться у упомянутых выше стран.

Источник: газета "Фабула пресс" №19 от 14.03.2017 / стр. 6

http://www.gezitter.org/society/58393/