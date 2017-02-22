В Кыргызстане впервые проведена операция по установлению импланта для слухового аппарата

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Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстане впервые проведена операция. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.



В Медицинском центре КГМА им. И.К.Ахунбаева известный лор-хирург клиники Аполло (Индия) Суреш Нарука впервые провел операцию BAHA (bone anchored hearing aid) по установлению импланта для слухового аппарата костного звукопроведения. Он также выполнил ряд санирующих операций на ухе.

Доктор Суреш Нарука является хирургом-новатором в области отоларингологии. Он прибыл из Индии в Кыргызстан во второй раз для обмена опытом и практическими навыками с молодыми хирургами нашей страны.

Его методы лечения заболеваний уха, носа, горла, а также головы и шеи тщательно изучаются в различных медицинских ВУЗах и успешно применяются на практике.