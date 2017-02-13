МВД: в минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружия

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Бишкек, “Саясат.kg”. В минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



Оперативные сотрудники ОВД Жети-Огузского района Иссык-Кульской области изъяли незаконно хранящееся ружьё «ТОЗ 8», принадлежащее 35-летнему местному жителю А.К.

При проведении оперативных мероприятия сотрудники уголовного розыска ОВД города Талас обнаружили и изъяли охотничье ружье 18 калибра, принадлежащее 47-летнему местному жителю У.А.. Разрешительные документы отсутствовали.

Милиционеры Ноокатского ОВД Ошской области изъяли незаконно хранящееся ружье марки «ТОЗ 8», принадлежащее 62-летнему А.Т.



В ходе оперативной работы проведенной сотрудниками ГУБОП МВД КР в салоне автомашины «Субару Аутбек», обнаружен и изъят револьвер и 4 патрона принадлежащие 35-летнему Б.Б. Разрешительные документы отсутствуют. Так

же, сотрудниками данного управления в Узгенском районе Ошской области в одном из домов села Ак-Терек обнаружен и изъят оптический прицел, принадлежащий гражданину Т.Т.



В Баткенском районе сотрудники территориального ОВД изъяли незаконно хранящееся ружьё «ТОЗ 8», принадлежащее 40-летнему Т.Б.



Кроме того, в столице при проведении оперативно-розыскных мероприятий у 24-летнего бишкекчанина С.А., милиционеры изъяли травматический пистолет «МР 10-13 Т».



В настоящий момент изъятое оружие передано в территориальные отделы по лицензионно-разрешительной работе. Следственными подразделениями проводятся соответствующие проверки.



МВД напоминает, что согласно статье 8, пункту 6 закона «Об оружии» - запрещено ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортировки указанного оружия.



Кроме того, законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконное хранение оружия, нарушение правил хранения, регистрации и т.д.