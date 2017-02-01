Жолдошбаев показал Кайыпову то, как он "соскучился" по Салымбекову

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Вся общественность была свидетелем того, как депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев приставал к губернатору Нарынской области Аманбаю Кайыпову.

Наверное народ уже не удивляется привычке Жолдошбаева без причины приставать к кому-то с несуразными словами. Этот Камчыке может при желании побить журналиста, порвать колготки девушки, а когда дело доходит до заявления, суда, милиции, он может замять дело с помощью денег, выйти сухим из воды. Что касается его приставаний к Аманбаю мырзе в Жогорку Кенеше, то здесь нечему удивляться. По правде говоря, было видно, что конкретно к Аманбаю мырзе Камчыке не имеет претензий. Приставал же он к Кайыпову потому, что считал его близким человеком Аскара Салымбекова. Сами знаете, когда Жолдошбаев слышит имя своего земляка Аскара Салымбекова, у него обостряется "аллергия", он начинает "чесаться". Наверное он думает, что если надавит на Кайыпова, тот "передаст от него привет" Салымбекову. Несчастный человек, напоминает героев из анекдотов про чукчу...

Источник: газета "Мантыш" №2 от 31.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org