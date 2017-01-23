В Генпрокуратуру поступило заявление на замглавы МВД Курсана Асанова

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Надзорный орган обещает рассмотреть вопрос в законном порядке

В Генеральную прокуратуру поступило заявление на заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который предположительно избил главного редактора газеты «Азия Ньюс» Аслана Сартбаева.

– К нам пару часов назад через интернет-приемную поступило электронное обращение от самого Аслана Сартбаева, – сообщили «Вести.kg» в управлении информации генпрокуратуры. – Гражданский активист Адиль Турдукулов нам никаких писем не отправлял. Обращение Сартбаева будет рассмотрено в законном порядке.

Как сообщалось ранее, активист Адиль Турдукулов проинформировал СМИ о том, что замглавы МВД Курсан Асанов избил главного редактора «Азия Ньюс» Аслана Сартбаева. Кроме того, представитель гражданского сектора заявлял о намерении обратиться в генпрокуратуру для принятия мер по данному факту.

В МВД, куда «Вести.kg» обратились за разъяснением, информацию об избиении журналиста генералом опровергли. При этом в министерстве подтвердили, что генерал Асанов действительно встречался с журналистом Сартбаевым в ресторане. Во время их беседы также присутствовал бизнесмен Рустам Маманов и депутат ЖК Азизбек Турсунбаев.

Алан Сагимбаев

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44372&Itemid=80