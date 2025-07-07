ГКНБ провел рейды в ночных клубах NOX, «Комбинат Плюр» и «Катс»

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР 5 июля 2025 года в целях пресечения деятельности ночных клубов г.Бишкек направленных на разврат общественности путем вовлечения молодежи в нетрадиционные сообщества (ЛГБТ), а также создающих условия для употребления наркотических средств, проведены проверочные мероприятий на ночных клубах «Комбинат Плюр», «Катс» и «НОКС».

Установлено, что деятельность ночных клубов «Катс» и «Комбинат Плюр» ориентирована на разврат молодежи путем вовлечения в сообщество т.н. «ЛГБТ» и употреблению наркотических средств. В ходе проверки были обнаружены психотропные лекарства и т.н. «аптечная наркота». Данные ночные клубы полностью закрыты и опечатаны.

В ночном клубе «Нокс» в уборных помещениях были обнаружены пакеты содержанием белых порошков, в отношении владельца и администратора клуба проведено разъяснительно-профилактическая работа.

По обнаруженным психотропным и наркотическим веществам назначены соответствующие экспертизы, по результатам в отношении владельцев и администраторов данных ночных клубов будет дана правовая оценка их действиям.

Следует отметить, что создания условий для проституции, в том числе нетрадиционной направленности в ночных клубах, равнозначна организации т.н. «притонов», что влечет за собой уголовную ответственность.

Кроме этого, действия владельцев ночных клубов, предоставляющие площадку для пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций вызывает массовые недовольства большинство населения страны, что в дальнейшем может перерасти в массовые беспорядки.