Бизнесмен отдал $800 тыс. из $1 млн мошеннику, чтобы снять себя с розыска и прекратить дело, - ГКНБ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту мошенничества в особо крупном размере, 18 марта 2025 года задержан гражданин КР “Ю.Дж.А.” , который прикрываясь близкими связями с руководством ГКНБ КР путем вымогательства получил у одного из представителей субъектов предпринимательства 800 тыс. долларов США за прекращение международного розыска и уголовного преследования по материалам досудебного производства по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем со стороны лидера ОПГ К.Асанбека и аффилированных лиц.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий «Ю.Дж.А.» задержан и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.