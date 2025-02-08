Задержан оперативник Октябрьского РУВД

Новости

Расследованием занимается Военная прокуратура

Военная прокуратура задержала старшего оперуполномоченного сотрудника УВД Октябрьского района. Эту информацию в прямом эфире 7 февраля подтвердил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.



Он не стал рассказывать, по какому делу подозревается милиционер, так как расследованием занимается Военная прокуратура. Но рассказал некоторые подробности.



«Военная прокуратура возбудила уголовное дело 5 месяцев назад и велось следствие, в рамках которого были назначены экспертизы», - пояснил Макилов.

Источник: Tazabek