Задержан оперативник Октябрьского РУВД

Расследованием занимается Военная прокуратура
Военная прокуратура задержала старшего оперуполномоченного сотрудника УВД Октябрьского района. Эту информацию в прямом эфире 7 февраля подтвердил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.
Он не стал рассказывать, по какому делу подозревается милиционер, так как расследованием занимается Военная прокуратура. Но рассказал некоторые подробности.
«Военная прокуратура возбудила уголовное дело 5 месяцев назад и велось следствие, в рамках которого были назначены экспертизы», - пояснил Макилов.
Источник: Tazabek