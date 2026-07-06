Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии

FIFA 2026

Об этом футболист сообщил в интервью местным СМИ, отметив, что пришло время «уступить место новому поколению».

34-летний форвард поблагодарил болельщиков, тренеров и партнеров по команде за годы поддержки и признался, что решение далось ему непросто.

«Каждый матч за сборную Бразилии был исполнением мечты. Я отдавал этой футболке всё сердце»,- заявил Неймар.

За годы карьеры Неймар стал одним из самых ярких игроков в истории бразильского футбола. В составе национальной команды он провёл более 130 матчей, забил 80 голов и выиграл золотые медали Олимпиады-2016.

Футболист принимал участие в нескольких чемпионатах мира и Кубках Америки, оставаясь ключевой фигурой атаки сборной на протяжении более десяти лет.

После объявления Неймара тысячи болельщиков в соцсетях начали публиковать слова благодарности и лучшие моменты его карьеры. Многие эксперты уже называют его уход концом целой эпохи для бразильского футбола.

Несмотря на завершение международной карьеры, Неймар продолжит выступать на клубном уровне.