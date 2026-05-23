Штормовое предупреждение: 11-13 февраля на горных дорогах могут сойти снежные лавины

В связи с ожидаемыми осадками в период с 11 по 13 февраля в горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин и образование снежных заносов. На дорогах сохранится гололедица.

Как сообщили в пресс-службе МЧС КР, опасные участки автодорог:

Бишкек — Ош: 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 198-255 км (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);

Суусамыр — Талас — Тараз: 1-14 км (перевал Отмок);

Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 55-115 км;

Ала-Бука — Каныш-Кыя: 45-112 км (перевал Чапчыма);

Красная Горка — Акташ: 0-3 км;

Сары-Таш — Дарот-Коргон — Карамык: 97-98 км;

Бишкек — Нарын — Торугарт: 292-305 км (перевал Долон);

Арал — Мин-Куш: 1-14 км;

Балыкчы — Казарман — Джалал-Абад: 326-349 км (перевал Кок-Арт);

Каракол — Энильчек: 45-90 км (перевал Чон-Ашуу).

Отмечается, что необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.