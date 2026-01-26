Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил разработать электронный механизм перевода учащихся из школы в школу

Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание с руководителями государственных органов и структурных подразделений Администрации Президента, на котором были рассмотрены вопросы внедрения инновационных цифровых механизмов в сферах образования и туризма.

В рамках повестки дня Глава Кабмина вынес на обсуждение инициативу по внедрению электронного механизма перевода учащихся из школы в школу.

Согласно представленным данным, на сегодняшний день в 2 170 государственных и муниципальных школах страны обучаются более 1,5 млн детей. Однако процесс перевода ученика между учебными заведениями до сих пор осуществляется в ручном режиме, что создает почву для коррупционных рисков и неравномерной нагрузки на школы.



«Мы успешно внедрили электронную запись в первый класс, к которой родители уже привыкли. Теперь пора навести такой же порядок и с переводами. Система должна автоматически показывать наличие свободных мест в классах и исключать человеческий фактор при принятии решений. Это разгрузит администрацию школ и сделает процесс понятным для каждого родителя», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

По итогам обсуждения Глава Кабмина дал поручение Министерству просвещения

в кратчайшие сроки разработать и запустить электронную систему перевода учащихся между общеобразовательными организациями.

Вторым вопросом, который был вынесен на обсуждение стало создание единой «Цифровой туристической платформы». Глава Кабмина указал на системные проблемы отрасли: разрозненность услуг (визы, логистика, страхование) и отсутствие единого координационного центра управления туристическим процессом.

«Турист не должен сталкиваться с бюрократией и языковыми барьерами на каждом шагу. Нам нужна платформа, которая объединит государственные услуги, бизнес-сервисы и платежные инструменты в одном окне — от момента въезда в страну до выезда», — отметил Председатель Кабмина.

В рамках реализации проекта Глава Кабмина поручил Департаменту туризма, министерствам цифрового развития и финансов совместно с ОАО «Түндүк» — в кратчайшие сроки обеспечить формирование требований, финансирование и техническую реализацию единой цифровой туристической платформы.