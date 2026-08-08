Министр энергетики Т.Ибраев ознакомился с работой филиала “Балыкчи” ОАО «Кыргызкомур»

Новости

На угольную базу ОАО «Кыргызкомур» в городе Балыкчы было доставлено всего 624 049,25 тонны угля.

25 января 2026 года, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев ознакомился с деятельностью угольной базы Балыкчынского филиала ОАО «Кыргызкомур». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В ходе рабочей поездки директор угольной базы А. Эсенов проинформировал министра о текущей деятельности Балыкчынского погрузочно-разгрузочного пункта (ПРП). По его словам, на сегодняшний день на ПРП имеется 26 тысяч тонн штыб-угля, предназначенного для ТЭЦ города Бишкек, а также 2 тысячи тонн сортового угля, направленного на обеспечение угольных баз города Бишкек.

В рамках визита министр также ознакомился с работой автоколонны угольной базы. В настоящее время в составе автоколонны задействовано 50 автопоездов марки HOWO. Кроме того, на ПРП в круглосуточном режиме функционируют 4 фронтальных погрузчика и 1 экскаватор, обеспечивая бесперебойный приём, хранение, накопление и отгрузку угля в 24-часовом режиме.

Как было отмечено, за 12 месяцев 2025 года с угольного разреза «Кара-Кече» на угольную базу ОАО «Кыргызкомур» в городе Балыкчы было доставлено всего 624 049,25 тонны угля. Из них 130 090,8 тонны угля были перевезены автопоездами филиала, что составило 5 447 рейсов.

В январе 2026 года на ТЭЦ города Бишкек было отправлено 77 419 тонн угля (1 214 вагонов), что практически соответствует плановому показателю в 80 тысяч тонн.

По итогам визита министр поручил руководству Балыкчынской угольной базы в условиях понижения температуры воздуха обеспечить бесперебойную и своевременную поставку угля населению, организовав работу в штатном режиме и не допуская возникновения дефицита топлива.