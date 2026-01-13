Камчаткада аба ырайына байланыштуу бардык каттамдар токтотулду

Ал арада автобус каттамдары да токтотулганы белгилүү болду.
Камчаткадагы бардык каттамдар аба ырайынан улам токтотулду. Бул тууралуу Камчатка крайынын өкмөтү кабарлаганын, Известия жазды.
Маалыматка караганда, аба ырайынын начардыгына байланыштуу борбордук жана жергиликтүү каттамдар токтотулду.
Синоптиктер аймакта катуу жаан-чачын жана бороон болорун айтышты.
Аба каттамдарын кайра жандандыруу чечими аба ырайынын шарттарына жараша кабыл алынары маалымдалды.
