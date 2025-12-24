Президент Садыр Жапаров осмотрел строящийся цементный завод в Кемине

На этапе строительства завода будут созданы более 300 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию – свыше 500.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, осмотрел строящийся цементный завод в Кеминском районе Чуйской области.

Полномочный представитель Президента в Чуйской области Азамат Осмонов проинформировал Садыра Жапарова о том, что

проектная мощность предприятия составит 3200 тонн клинкера в сутки.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Предприятие будет располагаться на территории площадью 43 га.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность своевременного завершения строительства предприятия, отметив его значимость для социально-экономического развития региона. Кроме того, он поручил соответствующим государственным органам оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.