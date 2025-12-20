Глава кабмина поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ваша служба требует высочайшего уровня профессионализма и патриотизма.

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников органов национальной безопасности с профессиональным праздником.

Текст поздравления:

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности!

От имени Кабинета Министров и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником.

Кыргызский народ достаточно осведомлен о сложностях и трудностях решении задачи по обеспечению защиты национальной безопасности и территориальной целостности нашего суверенного государства от внутренних и внешних угроз. Ваша служба требует высочайшего уровня профессионализма и патриотизма. Вы являетесь одним из основных столпов государства и государственности.

Ежедневно противодействуя вызовам и угрозам, вы неоднократно демонстрировали потенциал спецслужбы, способный как своевременно распознать приближающегося извне врага, так и пресечь деятельность преступных элементов внутри страны, что является достойным отпором нашим недоброжелателям.

Общественность с удовлетворением отмечает результаты вашей упорной борьбы с коррупцией. Тот факт, что спецслужбой коррумпированные чиновники выявляются и привлекаются к ответственности, а украденные ими средства возвращаются в государственную казну, вызывает положительный резонанс и уважение к вашей работе.

Следствием успешной антикоррупционной деятельности стало сокращение числа других видов преступлений, в том числе устранение назаконных привилегий и преступных связей, которые недобросовестные должностные лица использовали как средство обогащения. Показателем эффективности деятельности Госкомитета является тот факт, что лидеры криминальных структур и иных сил, желающих негласным образом контролировать общество и даже государство, были либо нейтрализованы, либо вынуждены укрыться за рубежом.

Учитывая ответственность и профессионализм сотрудников органов национальной безопасности, выражаю вам глубокую благодарность за достойное исполнение возложенного на вас священного долга.

В результате такой позитивной работы в нашей стране установлена стабильность и созданы условия для устойчивого развития государства. Урегулирование пограничных вопросов с соседними странами и других важных вопросов привело к желаемой цели нашего народа – установлению мира.

Кроме того, с удовлетворением отмечаю, что успешно продолжается комплексная работа по искоренению организованной преступности. Есть уверенность, что в результате такой беспощадной борьбы наша страна в ближайшем будущем займет достойное место в перечне стран с высоким уровнем безопасности.

В сфере разведки, контрразведки, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, которые составляют основу спецслужб, также достигнуты значительные успехи, и я верю, что этот темп и динамика сохранятся.

Касаясь вопроса постоянного повышения уровня профессионализма, должен отметить, что наличие в структуре ГКНБ профильной Академии открывает возможность для постоянного обучения личного состава, позволяет работать на основе собственного опыта, практики и методик, а также создает необходимые условия для пополнения рядов Госкомитета новыми высококвалифицированными специалистами.

Успехи экономических реформ последних лет затронули все слои общества, включая значительное улучшение материально-технической базы органов национальной безопасности. Введено в эксплуатацию новое здание центрального аппарата, во всех регионах построены новые административные здания, многоэтажные жилые дома и детские сады.

Есть уверенность, что и в дальнейшем темпы роста сохранятся и положительным образом повлияют на уровень социальной защищенности сотрудников ГКНБ Кыргызской Республики, в том числе на заработную плату и обеспечение жильем.

Пусть вашей сложной и почетной службе, призванной обеспечить безопасность государства и мирную жизнь народа, всегда сопутствует успех.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и семейного счастья.

Пусть наша суверенная страна развивается и процветает!».