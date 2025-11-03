Выборы депутатов ЖК. Свои кандидатуры выдвинули 589 выдвиженцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из них 365 мужчин и 224 женщины.
Свои кандидатуры для участия в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша КР выдвинули 589 выдвиженцев.
Как сообщили в ЦИК, из них 365 мужчин и 224 женщины.
Как сообщается, рабочая группа по приему и проверке документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что документы соответствуют требованиям законодательства КР и рекомендовала их к регистрации.
Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения личности установленного образца, и регистрация кандидатов продолжится до 10 ноября.