Выборы депутатов ЖК. Свои кандидатуры выдвинули 589 выдвиженцев

Свои кандидатуры для участия в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша КР выдвинули 589 выдвиженцев.

Как сообщили в ЦИК, из них 365 мужчин и 224 женщины.

Как сообщается, рабочая группа по приему и проверке документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что документы соответствуют требованиям законодательства КР и рекомендовала их к регистрации.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения личности установленного образца, и регистрация кандидатов продолжится до 10 ноября.