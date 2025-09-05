Старый мост через реку Нарын на трассе Бишкек – Ош заменят новым — подписан протокол с JICA

Замминистра транспорта Бекназар Базаралиев совместно с постпредом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Котаро Нишигато подписали первый протокол обсуждения по подготовке проекта строительства моста через реку Нарын на автодороге Бишкек – Ош. Об этом сообщили в ведомстве.

Мост, расположенный на 315-м километре дороги и построенный в 1974 году, требует реконструкции. В рамках проекта планируется строительство нового сооружения рядом с существующим, что позволит улучшить транспортное сообщение и обеспечить безопасное движение на этом участке.

Министерство транспорта и коммуникаций уже ознакомилось с отчетом по подготовке проекта и приступает к дальнейшему этапу реализации.