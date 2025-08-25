Ташиев назвал стоимость военных дронов, закупленных в Турции

Заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал стоимость беспилотных летательных аппаратов, закупленных в Турции.

На встрече с жителями Узгенского района Ошской области он отметил, что Кыргызскую Республику называли независимой страной в течение 34 лет, но фактически она таковой не была, так как не были определены границы.

"Решение этой проблемы выпало на нашу участь. Мы тоже могли просидеть, как и прежние власти, ничего не делая с этим, но мы посмотрели проблеме в глаза, вышли с ней один на один, приняли меры для разрешения вопроса и победили его", - заявил Ташиев.

По его словам, с Узбекистаном и Таджикистаном границы теперь определены. Не осталось ни метра, не утвержденного юридически.

"Мы решали проблему не ради одного района или айылного округа, а для всего государства. Вы знаете, что делимитация границы с Таджикистаном была непростой. Много людей, солдат погибло. Три-четыре раза были большие военные конфликты. Теперь граница разрешена. В ходе последнего конфликта в 2022 году 62 наших гражданина погибли, из них 49 военнослужащих (42 пограничника, пять сотрудников милиции, один - МЧС, один - Минобороны). Их родственников мы обеспечили жильем, оказываем материальную поддержку. Мы их никогда не оставим", - заверил замглавы кабмина.

Он отметил, что в Кыргызстане очень много граждан, которые бьют себя в грудь и говорят, что были государственными служащими, президентом, депутатами нескольких созывов, но до 2021 года в стране не было ни одной бронированной спецтехники.

"Первый конфликт на границе произошел в апреле 2021 года, спустя три месяца после нашего прихода к власти. При этом у нас несколько военизированных ведомств: погранслужба, МВД, Минобороны, ГКНБ и другие. Ни в одном из них не было ни одной бронированной машины. Наши пограничники охраняли границу на "Портерах" и УАЗах. То есть никаких условий не было предоставлено. Видя, какое оружие было в руках наших солдат, просто плакать хотелось. Дошло до того, что их отправляли на службу с палками в руках. Государство дошло до такого плачевного состояния. Тогда в стране был только один гражданский бронированный джип, который предоставили нашим военным. С его помощью с места конфликта вывозили погибших. Понемногу мы эту ситуацию исправляем, и на сегодняшний день во всех структурах достаточно бронированной техники (ее число я не буду называть), самое современное вооружение, закупили в Турции беспилотные летательные аппараты "Байрактар Акынжы", Anka, оборудовали базы.

Когда мы закупили военные дроны, один из депутатов спросил, почему мы, безмозглые, купили эти "Байрактары" и столько денег на них потратили. Да, правильно, купили мы их за $50 млн, но во время конфликта в сентябре 2022 года, когда враг проник в нашу страну в 12 местах, мы с помощью "Байрактаров" уничтожили всю их тяжелую военную технику, ни одну не оставили. Теперь границы разрешены. Были, конечно, недовольные политики, которые говорили, что соседям отдали те или иные земли, пытались на нас давить, но, как бы ни было сложно, наша команда отработала хорошо, проблема решена", - сказал глава ГКНБ.

Он добавил, что теперь, после разрешения внешних вопросов, по поручению Жапарова приоритет отдан внутренним вопросам.

Источник: kaktus.media