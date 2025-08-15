Мишустин: ЕАЭС стал одним из ключевых центров глобального развития

ЕАЭС за 10 лет утвердился как один из ключевых центров глобального развития, заявил председатель правительства России.

Главные заявления Михаила Мишустина на межправсовете в Чолпон-Ате:

Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4 процента по итогам прошлого года, за январь–март 2025 года увеличился на 2 процента.

Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, совершенствовать деловую среду.

Сегодня будет утверждена программа развития биржевых торгов, ее выполнение позволит сформировать общий рынок в этой сфере.

Объем взаимной торговли в ЕАЭС в прошлом году вырос на 6,8 процента и приблизился примерно к девяти триллионам рублей. Потенциал еще выше, чтобы раскрыть, создаем общее транспортное пространство.

Нужно сформировать механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа.

Надо дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств, медицинских изделий, налаживать кооперацию между производителями. Здоровье граждан всегда в приоритете.

Источник: Спутник