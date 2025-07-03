Жогорку Кенеш наградил чемпионку мира по гимнастике Злату Аркатову

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Чемпионат мира среди юниоров проходил в Софии, Болгария

Заместитель спикера Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев встретился с Златой Аркатовой, первой в истории Кыргызстана чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров, и вручил ей награды и благодарственные письма.

В встрече также участвовали президент Федерации художественной гимнастики КР Назира Айдарова, главный тренер сборной Жаныл Каймазарова и хореограф-тренер Гульнар Мамыркулова.

Чемпионат мира среди юниоров проходил в Софии, Болгария, где Аркатова завоевала золото, впервые прославив Кыргызстан на мировом уровне в этом виде спорта.

Нурланбек Азыгалиев подчеркнул значимость этой победы для страны и выразил благодарность тренерам за вклад в развитие спорта.

Победительница и её наставники получили подарки и официальные благодарности от спикера парламента.