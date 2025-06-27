Садыр Жапаров и лидеры стран ЕАЭС сфотографировались на фоне карьерного самосвала БелАЗ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава государства ознакомился с военной, специальной, промышленной техникой, разрабатываемой и применяемой в Беларуси.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, в рамках рабочего визита в Республику Беларусь принял участие в осмотре Минского международного выставочного центра в г.Минск. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.



Глава государства ознакомился с военной, специальной, промышленной техникой, разрабатываемой и применяемой в Беларуси.



Лидеры стран-участниц очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета сделали совместное фото на фоне карьерного самосвала БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн.

