Нурланбек Тургунбек уулу встретился с председателем сената парламента Казахстана

Новости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления партнерства между двумя государствами.

В рамках рабочего визита в Астану спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу встретился с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

По данным парламента, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политико-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам развития межпарламентского взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления партнерства между двумя государствами. Главы парламентов обсудили направления совместной работы и шаги, которые предстоит предпринять в ближайшее время.

Отметим, что накануне, 10 июня, состоялось III заседание Межпарламентского совета Кыргызстана и Казахстана. Сегодня начались очередные заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств.