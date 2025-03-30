Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

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Наше благосостояние продолжает расти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

«Пусть в этот святой праздник, который ведет человечество к духовному очищению и всестороннему совершенствованию, усиливается единство наших народов, а наше благосостояние продолжает расти.

В эти священные дни, которые все мусульмане с нетерпением ждут и с грустью провожают, я желаю Вам большого счастья и успехов в ответственной службе, а народу Кыргызстана — процветания и благополучия», - говорится в поздравительном послании.